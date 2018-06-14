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14 Haziran 2018 17:37

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “Kürtlerle ilgili beyanda bulunmayan tek kişi benim, bu yüzden her önüne gelen bana çemkiriyor”

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kürtler hakkında herkesin beyanda bulunduğunu, bunu yapmayan tek kişinin kendisi olduğunu ve bu yüzden her önüne gelenin kendisine çemkirdiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “Kürtlerle ilgili beyanda bulunmayan tek kişi benim, bu yüzden her önüne gelen bana çemkiriyor”

14 Haziran 2018 17:37


İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde Mardin’de düzenlediği mitinge katıldı. 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlenen mitingde bir partilinin hediye ettiği beyaz tülbentle platforma çıkan Akşener, 24 Haziran seçimlerinde Mardin’den milletvekili çıkaracaklarını, kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olarak kentten oy alacağını söyledi. Akşener, Kürtlerin kendisine oy vereceği tartışmalarına ilişkin de, “Oy verirler ya da vermezler demeyi kendime ayıp sayarım. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum, seçmeni hangi düşünceden olursa olsun cebinde bir paket olarak görenleri de kınıyorum. Herkes Kürtler hakkında beyanda bulunuyor, tanım yapıyor. Bunu yapmayan tek kişi benim. Yapmadığım için de her önüne gelen bana çemkiriyor” dedi.




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