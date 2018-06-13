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13 Haziran 2018 12:59

Jandarma teşkilatı 179 yaşında

Jandarma Teşkilatının 179.

Jandarma teşkilatı 179 yaşında

13 Haziran 2018 12:59

kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından çelenk sunma töreni düzenledi.


Mardin valilik bahçesinde düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Aral, jandarma ve polis ekipleri katıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu’nun Atatürk Anıtına çelenk bırakması ile başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından jandarma teşkilatının tarihçesi okunduktan sonra tören sona erdi. Jandarmanın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında akşam büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen iftar alanında jandarma teşkilatı üyelerine iftar programı ve jandarma birliklerinin eğitim gösterileri yapılacağı belirtildi.




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