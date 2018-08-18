Kabala’da yol sorunu çözülüyor

Artuklu Belediyesi, ilçe yollarının de en iyi hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, yapılan alt yapı çalışmalarının akabinde bozulan yollara modern ve güzel bir hale getirirken mahallelerin ihtiyaçlarını da gözeten bir yapıda planlamalarını gerçekleştiriyor. Kabala Mahallesi’nin yolları içinde geniş kapsamlı çalışma başladı. Mahallede yaklaşık 40 bin metrekare parke taşı döşenerek yol sıkıntısı bitirilecek. Konu hakkında açıklama yapan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, yol konusunda ciddi çalışmalar sürdürdüklerini belirterek,"İlçe merkezinde vatandaşlarımız ile sürekli hasbihal ediyor ve sorunlarını dinliyoruz. Bu doğrultuda çözümler üretiyoruz. Beklenilen ve istenilen bir Artuklu hedefiyle tüm birimlerimiz sahada durmadan, yorulmadan çalışıyor. Önem verdiğimiz konuların başında ise yollarımızın güzelleştirilmesi yer alıyor. Bu nedenle sokak ve mahallelerimizde hummalı bir çalışma yürütmekteyiz. Bu sebeple ilçemizin en yoğun nüfusa sahip mahallelerinden biri olan Kabala Mahallemizde geniş çaplı bir yol çalışması başlattık” diye konuştu.

Kabala’ya 40 bin metrekare parke

Öztürk, Kabala Mahallesi’ne 40 bin metrekare parke döşendiğini söyledi. Öztürk, "Mahallemizde, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemiz ana yol çalışmasını geçtiğimiz yıl bitirmişti. Şimdi biz de mahallemizin tüm sokaklarının yol sorununu bitirmek adına ihalemizi gerçekleştirdik ve hemen gerekli adımları attık. Başlayan çalışmamızı kısa sürede sonlandırarak Kabala halkının en büyük beklentilerinden birisini gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 40 bin metrekare parke taşı döşemesi yaparak Kabala Mahallemizin yol problemini bitirmeyi hedefliyoruz. Havaların ısınmasını fırsat bilerek yol çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.