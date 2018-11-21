Kadınlar dokuyor İşkur destekliyor

Mardin'in Yeşilli ilçesinde Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İşkur) ile Aile Destek Merkezi tarafından “Halı ve Kilim Dokuma” kursu açıldı.

Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin ve İşkur İl Müdürü Mehmet Akın, dokuma atölyesindeki kadınları ziyaret etti. Bilgin, halı dokuma kursunun hayırlı olması dileğinde bulunarak, dokunan halıları inceledi. İşkur İl Müdürü Mehmet Akın ise, geleneksel yöntemlerle dokunan halı dokumacılığı mesleğinin tarihe karışmasını önlemek için kursa destek olduklarını belirtti. Akın, meslek edinen ve tecrübe kazanan kadın kursiyerlerin istihdamına da katkıda bulunduklarını anlatarak, geleneksel mesleklerin yok olmaması için Mardin'de farklı kurslara da desteklerinin devam edeceğini ifade etti.