Kadınlar ekti, kadınlar biçti

AK Parti Mardin Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı himayesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Mardin Artuklu Belediyesi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Hayatım Yenibahar Ekonomik Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği, Artuklu ve Savur ilçeleri “Topraktan Tabağa” Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri işbirliği ile ortaklaşa yürütülen “Topraktan Tabağa, Yaşayan Toprak, Yerel Tohum Projesi” çerçevesinde ekilen yerli “Sorgül” tohumunda hasat alındı. Artuklu ilçesi Er Yeri Mahallesi’nde düzenlenen hasat şenliği’ne, eski Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Mardinli Şef Ebru Baybara Demir, kadın çiftçiler ve eşleri katıldı. Şenliğe, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı dan telekonferans sistemiyle katıldı.

“Susuz da yetişebiliyor”

Proje ve çalışmalar hakkında bilgi veren Şef Ebru Baybara Demir, Türkiye’nin en büyük yerel tohum projesinin hasat şenliğini yaptıklarını belirterek, “Tarım 13 milyon yıl önce Mezopotamya topraklarından başlayarak tüm dünya topraklarına yayıldı. Bu tarım ürününün en büyük özelliği buğday olması. 25 bin çeşit buğdayın ana vatanı Mezopotamya. Biz tekrar Türkiye’de yüzde 31’lik tarım arazisi üzerinde sadece 1,2’lik kısmının marjinal çiftçimizin elinde bulunan yerel tohumlarımızı toplayarak bunları çoğaltıp geleceğe bırakmak için yola çıktık. Bir amacımız da bu yerel tohumlar bizim 8 bin yıldır oluşturduğumuz bir kültür. Bunu gelecek nesillere sağlıklı ve gelecek ulaştırmak için bu tohumlar susuz yetiştiğinden önümüzdeki kuraklığa karşı alabileceğimiz en önemli önlem olarak düşünüyoruz” dedi.

“70 kadın çiftçi üretti”

Kadın çiftçileri eğiterek onlara iyi tarım yöntemlerini öğreterek yola çıktıklarını anlatan Demir, “Şu ana kadar 70 kadın çiftçimiz istihdam ettik ve hedefimiz 350 çiftçiye ulaşmak. 102 dönüm arazimize Türkiye’nin en eski buğdayını ektik ve bugünde hasadını gerçekleştirdik. Gelir olarak düşünmüyoruz, arazi başı anlaşması ile bunları satmayacağız. Ekmek isteyen herkese bedelsiz olarak tohum vereceğiz. 24 kadın ziraat mühendis kadromuz var. Onların gözetiminde hiçbir kimyasal ve zirai ilaç kullanmadan bu ürünleri toprakla barıştırarak ve buluşturarak daha çok gelecek nesiller için tohum deposu oluşturma gayreti içindeyiz. Ürüne dönüştürmüyoruz bunları tohum olarak tekrar ekmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Kuraklığa tedbir Mardin’den alındı”

Kadın istihdamını geliştirmek üzere bu fikrin doğduğuna dikkat çeken Demir, “Mardin’in 800 bin nüfusu var. Bunun yüzde 29’unda işsizlik söz konusu ve bir tarım şehri burası. İnsanlar gün geçtikte tarımdan vazgeçiyor. Bunun yanı sıra Türkiye’de 6 milyon tarım işçisi var ve bunun yarısı kadın. Bunların yüzde 2’si sosyal güvenliğe kayıtlı. Bizim için en anlamlı olan kadın çiftçilerimizin yaptıkları işin kimliklendirilmesi. Kadın sayımız çiftçi sayımız artıyor. Türkiye önümüzde karşı kaşıya kalacağı kuraklığa karşı en büyük önlemi de Mardin’den alıyor” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından projeye katkıda bulunanlara plaket verildi.