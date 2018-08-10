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10 Ağustos 2018 12:10

Kadınlara yönelik bilgisayar kursu açıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Microsoft ve RET İnternational tarafından desteklenen, Dijital Okuryazarlık ve Bilgisayar Eğitimi Projesi kapsamında, kadınlar, bilgisayar eğitim alacak.

Kadınlara yönelik bilgisayar kursu açıldı

10 Ağustos 2018 12:10

Yaklaşık 7 ay sürecek kursa şuana kadar 80 kadın kayıt yaptırdı ve kayıtlar devam ediyor. Kadınlara, word, exel, basit muhasebe gibi dersler veriliyor.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kadınlara yönelik çalışmalarına yeni projeler ekleyerek sağlam adımlarla devam ettiklerini söyledi. Vali Yaman, "Cumhurbaşkanımız tarafından görev bize verildikten sonra kadınların belediyemizde ayrı bir yeri olacağını söylemiştik. Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığını, yeni yerine taşıyarak gösterdik. Bunun yanında kadınlarımızın ekonomik olarak ayakta durmalarını sağlamak için MARMEK adıyla kadınlar için meslek edindirme kursları açtık ve şuana kadar istediğimiz şekilde devam ediyor. Bu kurslarda üretilen ürünlerin satışını ‘sayra’ markasıyla ‘amber’ merkezlerimizde vatandaşlarımızın satışına sunuyoruz. Kadınlarımızın günümüz teknolojisinden uzak kalmamaları adına Yeniyol Arin Kadın Merkezimizde, Dijital Okuryazarlık ve Bilgisayar Eğitimi Projesini hayata geçirdik. Şuana kadar yaklaşık 80 kadınımız kayıt oldu ve aynı zamanda kayıtlarımız devam ediyor. Bu kursumuz 7 ay devam edecek. Bu kursta kadınlarımıza word, exel, basit muhasebe gibi dersler uzman eğitmenler tarafından verilecek. Dönem sonunda ise kursiyerlerimize sertifikaları verilecek” dedi.




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