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24 Aralık 2017 12:11

Kadrolu eşekler Mozart dinliyor

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde belediye bünyesinde çöp toplama işlerinde kullanılan kadrolu eşekler, Mozart dinleyerek, işbaşı yapıyor.

Kadrolu eşekler Mozart dinliyor

24 Aralık 2017 12:11

Artuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kadri Toparlı, eşeklerin müzik dinledikten sonra daha verimli çalıştığını belirtti.


Mardin’in merkez Artuklu ilçesinin “Yukarı Mardin” olarak adlandırılan tarihi bölgesinde sokakların dar olması nedeniyle İlçe Belediyesi bünyesinde çöp toplama işlerinde kadrolu olarak kullanılan 40 eşek, Mozart dinleyerek işbaşı yapıyor. Belediye görevlileri tarafından sürekli bakımları yapılan ve veteriner hekim kontrolünde tutulan eşeklere, 2012’den bu yana klasik müzik dinletiliyor. Eşeklerin müzik dinletildikten sonra daha uysal ve verimli bir şekilde çalıştığı belirtiliyor.



“Sanat müziği de dinletiyoruz”


Artuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kadri Toparlı, klasik müziğin eşeklerin performansını arttırdığını belirterek, müzik dinledikten sonra daha verimli çalıştıklarını ifade etti. Hayvanların 06.00’da işbaşı yaptığını anlatan Toparlı, “İşbaşı yaptırmadan önce 15-20 dakikalık Mozart müziği dinletiyoruz. Hayvanların kulakları müziğe duyarlı ve bir de sakinleşiyorlar. Zaman zaman sanat müziği de dinlettiriyoruz. Bu sayede mahalle aralarında çok sakin davranıyorlar” dedi.




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