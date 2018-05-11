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11 Mayıs 2018 11:00

Kanser taramaları hayat kurtarıyor

Memorial Sağlık Grubu tarafından, Mardin’de “güncel kanser taramaları” konulu seminer düzenlendi.

Kanser taramaları hayat kurtarıyor

11 Mayıs 2018 11:00


Aile Hekimlerine yönelik düzenlenen seminere, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hidayet Bakaç, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Onat, Sağlık Bakanlığı HPV Bölge Direktörü Gökhan Öztürk, Mardin Aile Hekimleri Derneği Eğitim Sorumlusu Dr. Yılmaz Sekizkardeş, Memorial Dicle Hastanesi Direktör Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Bingöl katıldı ve birçok aile hekimi katıldı.


Yoğun ilginin gösterildiği seminerin açılış konuşmasını yapan Memorial Dicle Hastanesi Direktör Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Bingöl, aile hekimliğinin önemine dikkat çekerek, kanserde erken teşhisin ve kanser taramalarının yaşamsal önemine vurgu yaptı. Açılış konulmasının ardından, Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Hidayet Bakaç, Mardin Aile Hekimleri Derneği Eğitim Sorumlusu Dr. Yılmaz Sekizkardeş, Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ezgi Roza Gül, Memorial Dicle Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, Memorial Dicle Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Meral, kanser taramalarında güncel tedavi yöntemleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sunumların ardından seminer, katılımcıların sorularıyla son buldu.




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