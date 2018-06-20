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20 Haziran 2018 12:58

Kapı kapı dolaşıp, 3 dilde oy istiyor

Mardin’de seçim çalışmasını sürdüren bağımsız milletvekili adayı Mahmut Aktaş, kentte çalmadık kapı bırakmadı.

Kapı kapı dolaşıp, 3 dilde oy istiyor

20 Haziran 2018 12:58

Yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren ve 10 dil bilen Aktaş, kapısını çaldığı vatandaşlardan 3 dilde oy istiyor.


Mardin bağımsız milletvekili adayı Mahmut Aktaş, seçim çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor. Türkçe, Kürtçe, Rusça, Arapça, İngilizce, Farsça ve Türk Lehçelerinden Kırgızca, Özbekçe,Kazakça ve Tatarca dilleri olmak üzere 10 dil bilen Aktaş, bir araya geldiği Türk, Kürt ve Arap vatandaşlarla anadillerinde konuşarak oy istiyor. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Aktaş, hem seçilmesi durumunda yapmayı planladığı çalışmalarını anlatıyor hem de vatandaşların sıkıntılarını dinliyor.



“Mardin uluslararası platforma tanınmalı”


Uluslararası ilişkiler uzmanı da olan Aktaş, “4 yıllık fakülte mezunuyum ve 5 yıllık ayrı bir eğitim aldım. İkinci diplomamı aldım. Kırgız-Türk-Rus Enstitüsünden mezun oldum ve şuan açık öğretim gayrimenkul ekonomi bölümünü okuyorum. Meclise girersek halkımızın sorunlarını dile getireceğiz. Mardin tarihi ve güzel bir kent. Uluslararası platformda tanınması lazım. gençlerimizin ciddi sıkıntıları var. Eğitim konusunda oldukça bir sıkıntımız oldu ve bağımlı gencimiz çok. Bunların önüne geçmek için eğitim kurumları açmayı düşünüyoruz. Bu seçimde 25 Haziran sabahı bambaşka bir güne uyanacağız. 25 Haziran günü inşallah Meclis’e girebilirsek, halkımızı gezdik, gördük. Çok fazla olumlu cevaplar aldık. Kararsız kesim çok. Bizim ulaşmak istediğimiz kesimde çok güzel dönüşler aldık” dedi.



“Meclis’e girsek de girmesek de kazandık”


Partileri kötülemediklerini ancak bazı partililerin menfaatlerinin halkın önüne geçtiğini savunan Aktaş, “İnşallah herkese ulaşırız, ciddi bir oy alacağımızı düşünüyoruz. 25 Haziran sabahı inşallah Meclis’teyiz. Ama Meclis’e girsek de girmesek de kazandık. Biz Mardin’i canlandıracağız. Biz Mardin Kalesi’ni turizme açacağız. Müzemiz çok güzel. Çevre yolu sorunumuz var. Bunları çözmek için adayız. Sosyal medyayı da bu seçimde aktif kullandık. Hemen hemen her aileye dokunduk. Gençler olarak oy istiyoruz. Alacağımız bir oy partilerin yüz oyuna bedel” diye konuştu.




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