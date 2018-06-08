Karnelerini alan öğrencilere havuz müjdesi

Öğrencilere karnelerini veren Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, çocuklara havuz müjdesi verdi.

Mardin’de bin 104 okulda 227 bin öğrenci karne sevincini yaşadı. Atatürk İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mustafa Yaman, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, öğrenciler ve velileri katıldı.

Anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine ilk karnelerini veren Mardin Valisi Mustafa Yaman, “Mardin’de 2017-2018 yılı eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Atatürk İlkokulunda öğrencilerimiz ile bir araya geldik. 227 bin öğrencimiz 12 bin öğretmenimiz ve bin 104 okulumuzla başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Öğrencilerin tatillerini en güzel şekilde geçirmeleri için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak önlemlerimizi aldık. ‘Mahalleme Havuz Geldi Projesi’ kapsamında havuzlarımızı hazırladık. Öğrencilerle geziler, kurslar ve yaz spor okullarını açacağız." dedi.

Yaman yaz döneminde okul tadilatlarına da destek vereceklerini kaydederek, “Okulların fiziki durumlarının iyileştirilmesini yapacağız. Önümüzde dönem için inşaatı devam eden ve bitecek olan da var. Velileri, çocuklarına yaptıkları katkılardan dolayı tebrik ediyorum. Öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum. İnşallah Mardin’de eğitim öğretim bu şekilde başarılı geçecek” diye konuştu.