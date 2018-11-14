İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp kız çocuğu kayalıklarda bulundu

Mardin’in Artuklu ilçesinde öğle saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ve güvenlik korucularının yaptığı çalışma sonucu kayalık alanda bulundu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde öğle saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ve güvenlik korucularının yaptığı çalışma sonucu kayalık alanda bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi Paspanos Vadisi'nde öğle saatlerinde annesiyle birlikte bahçeye inen 2,5 yaşındaki Eslem Balamur Zınnar, gözden kayboldu. Zınnar'a ulaşamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve güvenlik korucuları, iz takip köpekleriyle birlikte bölgede çalışma başlattı. Zınnar, birkaç saat sonra bölgedeki kayalık alanda bulundu. Ailesine ulaştırılan Zınnar, sağlık kontrolleri için Mardin Devlet Hastanesine getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.