Kaymakam Baysal için veda programı düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki yıldır görev yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal'a, Antalya'nın Finike ilçesine tayinin çıkması nedeniyle veda programı düzenlendi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal'ın tayinin Finike'ye çıkması nedeniyle veda programı düzenlendi. Oktay Mungan Olimpik Havuz Tesisleri'ndeki programa Kaymakam Baysal'ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Cenk Özlüpınar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz, Emniyet Müdürü Murta Sönmez, kamu kurum ve kuruluşlarını yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Baysal, programda yaptığı konuşmada, Nusaybin'in zor günlerden geçtiği günlerde ilçeye atandığını anımsatarak, “Terör örgütü hendek ve barikatlarla kamu düzenini ciddi bir anlamda tahrip etti. Yaklaşık 8 bin konutun yıkılmasına sebebiyet verdi. İnsanlar mallarını ve değerli eşyalarını geride bırakıp sadece canlarını kurtardılar. Şehir yaşanmaz hale geldi. Güvenlik güçleri 75 şehit ve çok sayıda gazi vererek ilçede tekrar kamu düzenini tesis etti. Daha sonra ise yaptığımız çalışmaları bellidir. Şehrin tahrip olan ve bazı hususlarda hiç bir zaman yapılmayan altyapısı çok kısa sürede devletimizin ilgi kurumlarının teveccühleri ve belediyemizin de destekleriyle hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Şuan ilçemizin altyapısı tamamlanmış, belirli alanların asfaltları bitmiş, belediyecilik hizmetlerine vatandaşların ulaşabileceği çalışmalar gerçekleştirilmiştir” dedi.

Geldikleri zaman belediyenin borcun içerisinde olduğunu, kaynakları etkin ve verimli kullanmayan bir belediye devraldıklarını anlatan Baysal, “Bütçe planlamasının olmadığı, kaynakların da terörün finansmanı ve terörün lojistik desteklerinde kullanılan bir belediye anlayışı vardı. Çok şükür şuanda herhangi bir borçlanma yok. Geçmiş dönemin de tüm borçları ödenip, yapılandırıldı. Yürütülen faaliyetlerde de kendi öz kaynaklarımızla hizmetler yapılmıştır. Önümüzdeki süreçle alakalı da DİKA ile yapılacak 4 ayrı projede yüzde 70'i DİKA yüzde 30'u da belediyemiz tarafından yapılacak çalışmalar için bile herhangi bir borçlanma yoktur. Bizler bunları söyleyelim kayıtlara geçsin. Netice itibariyle devletin dili yazılı bir dildir ve bunların hepsinin evrakları vesaire vardır. Tabi en kalbi duyguyla ifade etmek istiyorum bu görevi yaparken vatandaşlarımızın zaman içerisinde bizlere teveccühü, vatandaşımızın hizmetlerin kendi hayatına olan etkisini görmesi ve bunlardan yararlanması bizler için çok büyük bir memnuniyet ve mutluluktur” diye konuştu.