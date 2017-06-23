Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 10:31

Kaymakam Baysal yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi

Mardin’in Nusaybin Belediyesi, ilçede bulunan yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenledi.

Kaymakam Baysal yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi

23 Haziran 2017 10:31

Baysal, programda çocuklara bayramlık elbise, ayakkabı ve çocuklara oyuncak hediye etti.


Nusaybin İlçe Belediyesince, yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi. Bir konaklama tesisinde düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin, Müftü İrfan Açık ve 55 aile ile yetim çocuklar katıldı. İftarda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Baysal, yetim çocuklarla iftarda biraya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Baysal, “İftar soframızda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Devletimiz hem siz kıymetli vatandaşlarımıza hem de bizlere emanet olan bu gencecik çocuklarımızın her zaman yanındadır. Elbette ki imkanlarımız ölçüsünde ve elimizden geldiği zaman ve yerlerde sizlerin yanına koşmak bizim en temel görevimizdir. Çok güzel çocuklarımız çok kıymetli velilerimiz, annelerimiz, çocuklarımızın güzel, geleceğinden emin ve memleketimize, milletimize, kendi şehrine ve ailesine faydalı bireyler olması yönünde elinden gelen emekleri göstereceklerdir. Bizler de idare, devlet olarak elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle Ramazan Bayramını en güzel şekilde geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.


Kaymakam Baysal, iftardan sonra ailelerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyip, çocuklara bayramlık elbise, ayakkabı ve çocuklara oyuncak hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
MARDİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:45
  • Güneş :04:51
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:23
  • Akşam :19:49
  • Yatsı :21:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!