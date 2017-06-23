Kaymakam Baysal yetim çocuklarla iftarda bir araya geldi

Baysal, programda çocuklara bayramlık elbise, ayakkabı ve çocuklara oyuncak hediye etti.

Nusaybin İlçe Belediyesince, yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenlendi. Bir konaklama tesisinde düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin, Müftü İrfan Açık ve 55 aile ile yetim çocuklar katıldı. İftarda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Baysal, yetim çocuklarla iftarda biraya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Baysal, “İftar soframızda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Devletimiz hem siz kıymetli vatandaşlarımıza hem de bizlere emanet olan bu gencecik çocuklarımızın her zaman yanındadır. Elbette ki imkanlarımız ölçüsünde ve elimizden geldiği zaman ve yerlerde sizlerin yanına koşmak bizim en temel görevimizdir. Çok güzel çocuklarımız çok kıymetli velilerimiz, annelerimiz, çocuklarımızın güzel, geleceğinden emin ve memleketimize, milletimize, kendi şehrine ve ailesine faydalı bireyler olması yönünde elinden gelen emekleri göstereceklerdir. Bizler de idare, devlet olarak elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle Ramazan Bayramını en güzel şekilde geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Kaymakam Baysal, iftardan sonra ailelerle bir araya gelerek sorunlarını dinleyip, çocuklara bayramlık elbise, ayakkabı ve çocuklara oyuncak hediye etti.