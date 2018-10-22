Kaymakam Safitürk'ün ağabeyinden mahkeme kararına tepki

Mardin'de terör saldırısında şehit düşen eski Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, saldırıya ilişkin açılan davada 1 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 5 sanığın da haklarında çeşitli cezalar verilip tahliye edildiği mahkeme kararına tepki gösterdi. Ağabey Safitürk, “Bugün burada bizim aklımızın erdiği hukuk sistemi katledilmiştir. Sanıklara ödül verilmiştir” dedi.

Eski Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin açılan davada karar çıktı. Eski Özel Kalem Müdürü Şerif Mesutoğlu, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 5 tutuklu sanık da haklarında çeşitli cezalar verilip tahliye edildi. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan şehit Kaymakam Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk, mahkeme kararına tepki gösterdi. Ağabey Safitürk, yargılamanın yaklaşık 20 aydır sürdüğünü belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kaymakamı makam odasında çalışırken katledilmiştir. Bugün burada bizim aklımızın erdiği hukuk sistemi katledilmiştir. Devletimizin ilan etmiş olduğu bütün katiller kendilerine ödül verilerek tahliye edilmişlerdir. Bu pozisyonda söylenecek başka bir şey bulamıyorum. Memleketimize hayırlı olur inşallah” dedi.