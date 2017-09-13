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13 Eylül 2017 16:05

Kaymakam Tekin halk gününde vatandaşlarla buluştu

Mardin’in Midyat İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin vatandaşlarla halk gününde bir araya geldi.

Kaymakam Tekin halk gününde vatandaşlarla buluştu

13 Eylül 2017 16:05

Vatandaşların sorunlarıyla bire bir ilgilenen Kaymakam Tekin “Samimi bir tebessümümüz, ikram edecek sıcak bir çayımız var” dedi.


Vatandaşlarla her hafta Çarşamba günü buluşan Kaymakam Hüseyin Tekin, ilgili kurum personellerini de yanında bulunduruyor. Vatandaşların sorunlarına yerinde çözerken, her yaştan vatandaşlarla ilgileniyor. İş isteyenlerin yanı sıra, eğitim desteği ve projeleri olan vatandaşlar fikir alış-verişinde bulunuyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tekin, “Bu işin asıl kahramanı Sayın Süleyman Soylu’dur. Kesin talimatı var, ‘Halk günleri yapacaksınız’ diye. Biz de geniş kitlelere iletilmesi ve yayınlanmasıyla alakalı son bir haftadır Facebook adresi kurduk. Doğrudan mesajlara ben bakıyorum. Herhangi bir personelime vermiyorum. Vatandaşlarımız doğrudan iletişime geçiyor. Samimi bir tebessümümüz, ikram edecek sıcak bir çayımız var. Biz halkla aramızda duvar olmayacak, bunu ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti en çok da kimsesizlerin kimsesidir. Bunu insanlar bilsin, vatandaş meramını anlatmaktan bile mutluluk duyuyor” dedi.




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