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20 Haziran 2017 12:04

Kaymakam Tekin kalitesiz kömürü vatandaşlara dağıtmadı

Mardin’in Midyat İlçe Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) muhtaç vatandaşlara dağıtılması planlanan 10 ton kömür, kükürt oranı yüksek olunca dağıtılmadı.

Kaymakam Tekin kalitesiz kömürü vatandaşlara dağıtmadı

20 Haziran 2017 12:04


Her yıl kış başlamadan Midyat’ta muhtaç vatandaşlara dağıtılan kömür bu yıl standartların altına olunca, Kaymakam Hüseyin Tekin dağıtılmasına engel oldu. SYDV’na kayıtlı bulunan vatandaşların yararlandığı kışlık kömürün kalitesiz olması karşısında dik duran ve dağıtılmaması gerektiği talimatını veren Kaymakam Hüseyin Tekin, “Kömürün numunesi Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden geldi ki, firmanın gönderdiği kömürlerin kükürt oranı yükse yani dağıtılamaz. Hemen ilgili firmaya ceza, işlem uyguladık ve dağıtmadık" dedi.


Hükümet Konağı yanındaki alana getirilip, boşaltılan kömür ise firma tarafından bir ay içerisinde alması bekleniyor.




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