Kaymakam Tekin: “Samimi bir tebessümümüz, ikram edecek sıcak bir çayımız var”

Mardin'in Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, haftalık halk buluşmalarında vatandaşların sorunlarıyla bire bir ilgileniyor. Kapısının vatandaşlara her zaman açık olduğunu vurgulayan Tekin, “Samimi bir tebessümümüz, ikram edecek sıcak bir çayımız var” dedi.

Her hafta çarşamba günlerini vatandaşlarla bire bir küçük toplantılara ayıran Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, makamında vatandaşların derdini dinliyor. Makamında gelen çocuklu bayanlara öncelik verilirken, yaşlı ve gençlere hassasiyet gösterilmesi için görevli memurlara talimat veriyor. Ortalama yüz vatandaşın geldiği halk ziyaretinde, Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri ve Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli personellere verilen talimatlar doğrultusunda sorunlara çözüm buluyor.

Vatandaşlarla mini toplantı yaptıklarını vurgulayan Kaymakam Hüseyin Tekin, “Gerek sosyal medya üzerinden gerekse buraya gelerek vatandaşlarımızla, onların dertleriyle şahsım, yazı işleri personelimiz ve vakıf personelimizle üçlü onların her biriyle neredeyse mini bir toplantı yapıyoruz. Dertlerini sıkıntıları dinlemeye çalışıyoruz. Çözebildiklerimiz var, çözemediklerimiz var maalesef ama en azından herkesi bire bir dinliyoruz. Sıcak bir çayımız var, sıcak bir tebessümümüz var. Bizim için insanı yaşat ki devlet yaşasın yani bizim bakış açımız bu, devletimizin imkanları ölçüsünde her birine yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Burada kamu görevlisi arkadaşlarımı şunu söylüyorum, biz her biriyle ayrı ayrı ilgilenirken ilçedeki her kes vatanını, milletini, devletini seven her bir vatandaşımızla her bir kamu görevlimiz ilgilenmek mecburiyetinde” dedi.

Devletin sıcak yüzünü hissetmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirten vatandaşlardan Fatma Çakır, “Kaymakamımızın bizimle bu kadar yakından ilgilenmesi bizi çok mutlu etti. Allah, devlerimizi korusun ve kaymakamımızdan razı olsun. Güler yüzü ve ilgisi karşısında derdimiz hafifliyor” diye konuştu.