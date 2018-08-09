Kayyum asfaltsız yol bırakmayacak

Görevlendirme ile ilçede başlayan hizmet atağı ile şantiye görünümünde olan ilçede tüm yollar sıcak asfalt çalışması ile modern bir görünüme kavuşuyor.

Mardin’in Artuklu ilçe merkezi ve kırsalda alt yapı ve üst yapı çalışmaları hızla sürüyor. Artuklu ilçesine görevlendirme yapılan Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Şakir Öner Öztürk, ilçe sınırları içerisinde belediye hizmetlerinin azami ölçüde ulaştırılması hususunda geceli gündüzlü çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Başkan Öztürk, Yenişehir Mahallesi’nde planlanan çalışmalarda sona gelindiğini, ilçenin diğer merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmaların da hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

"Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri sevindiriyor"

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, "Fen İşleri Müdürlüğümüze ait tüm iş makinelerimiz ve ekiplerimiz kayyum olarak görevi ilk devraldığımız ilk günden itibaren aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı, nüfus yoğunluğumuzun önemli oranda bulunduğu Yenişehir Mahallemizde özellikle alt yapı, kanalizasyon, yağmur suyu, aydınlatma çalışmalarımızı neredeyse tamamlamış durumdayız. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, cadde ve sokak sağlıklaştırması kapsamında yollarımızın üst yapı çalışmalarını da yaparak ilçemizi tarihinin en modern yollarına kavuşturuyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyet bizleri sevindiriyor. Ekiplerimiz, hafta sonları dahil olarak mesai saati mefhumu gözetmeksizin büyük özveri içerisinde çalışarak ilçemizin çehresini değiştirecek, modern belediyeciliğin güzel örneklerini sergileyecek çalışmalara imza attı" diye konuştu.

13 Mart Mahallesinde çalışmalara başlanacak

Yenişehir Mahallesinde tamamlanan çalışmaların ardından 13 Mart Mahallesinde aynı çalışmalara yakında başlanacağını kaydeden Öztürk, "13 Mart Mahallesi’nin çehresini değiştirecek çalışmalara çok yakında başlıyoruz. Bu mahallemizde de önümüzdeki günlerde çok ciddi bir çalışmanın içerisine gireceğiz. Aynı modern yollar, kaldırım düzenlemeleri, sıcak asfaltlar, modern engelli yürüme yolları ve yapımı devam eden park çalışmalarımız 13 Mart Mahallesinde, Yalım Mahallemizde ve diğer mahallelerimizde de yapılacaktır” şeklinde konuştu.

"Sıcak asfalt çalışmalarımız hızlandı"

Başkan Öztürk, ilçe geneline yayılan parklar, taziye evleri çalışmaları, köy konağı çalışmaları ile birlikte beton, stabilize, parke taşı gibi farklı malzemeler ile yürütülen yol çalışmalarının yanında sıcak asfalt çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini kaydetti. Yapılan çalışmalara Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin de önemli katkılarının bulunduğunu kaydeden Öztürk, “İlçemizin her bölgesinde farklı malzemeler kullanarak sürdürmüş olduğumuz yol çalışmalarında Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili de olan Mardin Valimiz Mustafa Yaman’ın önemli desteği bulunmakta. Bu yıl özellikle sıcak asfalt çalışmalarımıza biraz daha eğilmiş olduk. Sadece ilçe merkezimizde değil, kırsal mahallelerimizin yol yapım çalışmalarında önemli bir aşama kat ettik. Ulaşım ağının en büyük dayanağı olan yollarımızda yürüttüğümüz çalışmalarımızla en ucra mahallelerimize bile en kısa sürede ulaşmayı başardık. Çok şükür gelinen noktada artık ilçemiz, en gelişmiş, modern ulaşım ağına sahip olmuş oldu, bunu yapılacak çalışmalarla çok daha iyi noktalara getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.