Kayyum Başkan Öztürk asfaltsız yol bırakmıyor

Artuklu Belediyesine görevlendirme yapılan Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk ilçede vatandaşların en iyi hizmeti alması için ’yol medeniyettir’ diyerek ilçe merkezinde asfalt çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir’de daha önce asfalt çalışması yapılan yolların ikinci kat aşılma tabakası asfalt serimi hızla gerçekleştiriliyor. Artuklu Belediye Başkan Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Şakir Öner Öztürk, son derece modern ve şeritli asfalt yollarla Artuklu’nun hak ettiği cadde ve sokaklara kavuşturmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Öztürk, Yenişehir’de doğalgaz hattının döşenmesi ve elektrik kablolarının yer altına alınmasının ardından bir süre önce 80 bin metrekarelik alanda ilk serimi gerçekleştirilen asfalt çalışmasına 60 bin metrekarelik alanın üzerine bu kez ikinci aşınma tabakasının seriminin gerçekleştirildiğini kaydetti. Öztürk, ’Cadde ve Sokak Sağlıklaştırma’ projesi, Artuklu ilçe merkezine doğalgaz kazandırılması, alt yapı düzenlemeleri, enerji nakil hatlarının yer altına çekilmesi, kaldırım yenileme, engelli yürüyüş parkuru kazandırma, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarını kapsayan proje kapsamında Artuklu’ya bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Çalışmalara son verilmeden önce belediye tarafından bu sene aşırı yağışa maruz kalınması ve aşınma payı da göz önünde bulundurularak asfaltın zarar gördüğü bazı noktalarda ikinci kat asfalt dökümü devam ediyor.

"Yenişehir mahallesi yol çalışmaları tamamlandı"

10 milyon değerindeki proje kapsamında Yenişehir Mahallesi’nde 80 bin metrekarelik alanda asfalt çalışmasının tamamlandığı, 60 bin metrekarelik alanda ise aşınma tabakasına ikinci kat asfalt serimi yapıldığı kaydedildi. Bu kapsamda Yenişehir Mahallesi’nin tamamı kaliteli alt yapı, doğalgaz konforu, sıcak asfalt ve estetik görünüme kavuşmuş oldu. Belediye ekipleri tarafından tamamlanan noktalara trafik uyarı ve takip çizgileri uygulanacağı bildirildi.