Kayyum ile ilçeler hizmet görmeye başladı

Turizm’de altın çağını yakalayan Nusaybin ilçesinde bayramla birlikte artan turizm canlılığına belediye ekipleri çevre temizliği ile destek oluyor. Temiz ve kültürel zenginlikleri ile örnek bir ilçe olmak üzere gece gündüz çalışan belediye ekiplerinin çevre düzenlemeleri de dikkat çekiyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam Ergün Baysal’ın talimatları ile Nusaybin ilçesinde tüm sokaklar deterjanlı sularla yıkandı. Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Fahrettin Aktaş tarafından yapılan açıklamada, Kaymakam ve Belediye Başkanı vekili Ergün Baysal’ın talimatı üzerine, ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklar süpürge araçları ile temizlendikten sonra arasöz araçları aracılığıyla deterjanlı su ile yıkandığını söyledi. Aktaş,"Nusaybin’in altın çağını yaşadığı şu günlerde turizmi, çevre düzenlemesi ve en kaliteli hizmetin vatandaşa sunulması için gece gündüz çalışıyoruz. Nusaybin halkına yakışır, sağlıklı ve yaşanabilir çevre koşullarının sağlanması amacıyla, halkın memnuniyeti ve istekleri göz önünde bulundurularak, çevre koruma ve temizliğine ilişkin gerekli düzenlemelerin ve bilinçlendirme çalışmalarının çağın gereklerine uygun olarak düzenli ve denetimli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızın yaşamlarını sağlıklı, çağdaş ve temiz bir çevrede sürdürmesini sağlamak için devamlı ve kaliteli bir hizmet sunmak istiyoruz" dedi.

İlçede temizlik ve çevre sorunlarının tespiti, kirliliğin kaynağından azaltılması için bilgilendirme ve denetimlerin yapılması için çalıştıklarını kaydeden Aktaş, “Çevre bilincinin geliştirilmesi, geri dönüşümün arttırılması ile doğal kaynakların korunması ve memleket iktisadına katkı sunulması amacıyla hareket etmektedir. “Temiz Çevre“ sözünden hareketle Nusaybin’de başlattığımız temizlik çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu.

Sağlıklı, yaşanılabilir daha temiz ortamlar oluşturmak ve yaşam standardını yükseltmek, için çalışmaların devam edeceğini söyleyen Aktaş şunları kaydetti,

“Yaşanılan ortamları her daim kullanıma hazır halde tutmak veya sağlamak, modern dünyamızda insanlar ferah, temiz mekanlar, sağlıklı çalışma yerleri, huzur veren temiz dinlenme yerlerini halkın istekleri ve yaşanılabilir bir ortam için gerekli özveri çalışmalar yapılmaktadır. Yalnızca çöplerin alınması ve sokakların süpürülmesiyle hijyenin yeterli ölçüde sağlanmadığı yerlerde bakteri üremesini engellemek için belli zamanlarda ilçenin cadde ve sokakları, sağlık kuruluşları ile okullar deterjanlı ve tazyikli suyla yıkanmaktadır”.