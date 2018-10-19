Kendi okuyamadı, 200 öğrenciye yurt yaptırdı

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim göremeyen ve işçi olarak gittiği Almanya'ya yerleşen Mardinli hayırsever Servet İncioğlu, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için 200 kişilik kız öğrenci yurdu yaptırdı. Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) yerleşkesinde 2016'da yapımına başlanan yurdun açılışı yapıldı.

Mardin'de maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim göremeyen Servet İncioğlu'nun (73), okuma yazmayı 1965-1967 yılları arasında Islahiye'de vatani görevini yaparken öğrendi. Askerden döndükten sonra evlenen ve Diyarbakır'a yerleşen İncioğlu, buradan da işçi olarak Almanya'ya gitti. Bir otomobil fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlayan İncioğlu, geçimini sağlamak için fabrikadaki görevinin yanı sıra yaşadığı kentte faaliyet gösteren Türk lokantalarında da ek işler yaptı. Daha sonra ise fabrikadan ayrılan İncioğlu, Mardinli bir hemşehrisinin işlettiği ekmek fırınında işe başladı. 1975 yılından bu yana hemşehrisinden devraldığı fırın ve süper marketi işleten İncioğlu, memleketinde üniversite okuyan öğrencilerin yurt sıkıntısı olduğunu öğrenince, 2016'da kolları sıvadı. İncioğlu'nun, 3 milyon TL yatırımla, MAÜ yerleşkesinde yaptırdığı yurt tamamlanarak, hizmete girdi.

4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen yurdun açılışı bugün yapıldı. Açılışa, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, MAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Hayırsever İşadamı Servet İncioğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu törende konuşan Rektör Ağırakça, 6 yıl önce bir araya geldikleri İncioğlu'nun kendisine Mardin'e bir hayır yapma arzusunda olduğunu söylediğini belirterek, “Üniversitemizde eğitim gören kız öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için bir yurt yapılmasının elzem olduğunu kendisine ilettim. O da öğrencilerimizi sahiplenerek bu anlamlı bağışla ev sıcaklığını aratmayacak olanağı sağladı” dedi.

“Bağışı kuruş hesabıyla kullandık”

Yurt inşaatı için İncioğlu'ndan gelen bağışı kuruş hesabıyla kullandıklarını anlatan Ağırakça, “Yanlış ellerde yurt olmasını istemiyoruz. Resmi olarak faaliyete geçsin istiyoruz. Hayırsever hemşehrimiz maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatını sonlandırmasına rağmen eğitime yaptığı bağışlarla okuma hayalini sürekli canlı tutmaktadır. Evlatlarımızın faydalı bireyler olarak yetişmelerini temin etme duyarlılığından hareketle, kız öğrencilerimizin ve velilerinin mutlak faydasına olan bu bağıştan ötürü kendisini canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

“Eğitime örnek bir katkıda bulundu”

Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, İncioğlu'nun Mardin'in bir mahallesinden Almanya'ya kadar uzanan hayat hikayesini duygulanarak dinlediğini ifade ederek, eşi ve evlatlarının desteği ile Mardin'e örnek katkıda bulunduklarını belirtti. Öztürk, “Öğrenci sayısı 11 bine ulaşan Artuklu Üniversitesi için bu bağış çok anlamlı. Kendisi eğitim almamasına rağmen hayırseverliğiyle tüm Mardinli evlatlarımıza eğitim fırsatı ve kolaylığı sağladığı için tebrik ve takdir ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Servet İncioğlu ise, doğruluğun neticesinde böyle bir yapı inşa ettiklerini belirterek, “Allah doğruluktan ayırmasın. Buraya geldiğiniz için şeref verdiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.