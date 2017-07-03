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03 Temmuz 2017 20:49

Kınaya gidenlerin bulunduğu otomobile kamyonet çarptı: 4 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gelin kınasına gidenleri taşıyan otomobile kamyonet çarpıp kaçtı.

Kınaya gidenlerin bulunduğu otomobile kamyonet çarptı: 4 yaralı

03 Temmuz 2017 20:49

Kazada 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Nusaybin Cumhuriyet Caddesi’nde 35 KE 3880 plakalı otomobile sürücüsü ve plakalı belirlenemeyen bir kamyonet çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan ve gelin kınasına gittikleri öğrenilen Bahar, Songül ve Sevda Engin ile İbrahim Birsin yaralandı. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişi, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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