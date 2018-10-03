‘Kırmızı Düdük' kampanyasından bisiklet kazandı

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Kurban Bayramında başlatılan "Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamında çektiği fotoğrafları soysal medyada beğeni alan Mardinli Ayetullah Aytemur adlı öğrenciye bisiklet hediye edildi.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca 14-31 Ağustos tarihleri arasında ülke genelinde "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" sloganı ile başlattığı kampanyada sosyal medya üzerinden göreve ilişkin fotoğraflarını paylaşan ve en fazla beğeni alan 100 çocuğa bisiklet hediye ediliyor. Bu kapsamda, Mardin'de kampanyaya katılan Ayetullah Aytemir (10) adlı öğrenci trafikte sürücülerin emniyet kemeri takmadığı görüntülediği fotoğrafları soysal medyada paylaşarak, bisiklet ödülü kazandı. Aytemir ödülünü, Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle Emniyet Müdürü Hasan Onar'dan aldı. Onar, İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Kurban Bayramında başlatılan "Kırmızı Düdük" kampanyası kapsamın Mardin'de başarılı bir şekilde düzenlendiğini söyledi.

Günümüzün teknolojilerinden cep telefonunu araç kullanırken kullanmak çok kötü bir şey olduğunu belirten Onar, “Birçok kazalara sebebiyet veriyor. En büyük şey bir insana kendisine saygı duyduğu göstergesi nedir karşımıza çıkan insana saygı göstermesidir. Bu projemizde de Ayetullah beyde güzel bir şekilde dile getirdi. Çocuklarımız güzel bir proje ürettiler. Bunları yaparak bayram süresince uyguladılar. Sadece bayramda değil hayatımızın her alanında bunu uygulamak gerekir. Bunu prensip hale getirmemiz gerekir. Sadece çocuklarımız değil. 7'den 77'e kadar herkesin bunu uygulaması gerekir. Bu projeye katılan Ayetullah'a Cumhurbaşkanımız bisiklet hediye etti. Bizde bu hediyeyi kendisine takdim ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.