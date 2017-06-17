Kırsal kalkınma yatırımlarına 37 milyon liralık destek

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, 11. Etap Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı 2016/37 nolu tebliğ kapsamında 34 adet projenin yatırıma alındığını ifade eden İl Müdürü Elçin, bu projelerden 29 yatırımcıyla sözleşme imzalandığını dile getirdi. Elçin, "Bunlardan 13 tanesi çelik silo tarımsal ürünlerin depolanması, 1 tanesi soğuk hava deposu, 3 tanesi sera, 12 tanesi de kapasite artırımı ve teknoloji yenileme projesidir. Bu 29 adet projenin hibeye esas toplam tutarı 42.9 milyon lira olup, bunun 21.2 milyon lirası hibe olarak verilecektir. Bu projelerin gerçekleşmesiyle 320 kişiye ek istihdam sağlanacağı gibi ilimizde üretilen ve işletilen ürünlerin katma değeri artacaktır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanan genç çiftçi projelerinin desteklenmesi programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilimize 222 adet proje için bütçe tahsis edilmiştir. İlimize tahsis edilen projelerden 101 adedi büyükbaş hayvancılık, 40 adedi koyunculuk projesi, 4 adedi keçi projesi, 15 adedi küçükbaş hayvancılık tesis ve hayvan alımı, 15 adedi büyükbaş hayvancılık tesis ve hayvan alımı, 1 adet ipekböceği, 46 adet bitkisel ve diğer üretim projesi, kanatlı, arıcılık, tıbbi aromatik gibi yatırıma alınmıştır. Bu yatırıma alınmış olan 222 adet genç çiftçi projesinin toplam tutarı 6.6 milyon lira olup, tamamı hibe olarak verilecektir” dedi.

Genç çiftçi projelerinin, gençlere köylerde istihdam sağlayacağı gibi aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını dile getiren Elçin “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanan basınçlı sulama projelerinin desteklenmesi programı kapsamında toplam 248 adet proje sözleşmesi imzalanmıştır. Bu projelerden 3 adedi güneş enerjili sulama, 10 adedi tarla içi yağmurlama sulama, 235 adedi tarla içi damlama sulama olarak yatırıma alınmıştır. Bu 248 adet proje için toplam 9.4 milyon liralık hibe sağlanacaktır. Bu projeler sayesinde 25 bin dekarlık alanda verim artışı, su ve elektrik tasarrufu sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.