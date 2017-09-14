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14 Eylül 2017 12:02

Kırtasiyelerde yoğunluk başladı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kırtasiyelerde yoğunluk başladı.

Kırtasiyelerde yoğunluk başladı

14 Eylül 2017 12:02


Kızıltepe’de öğrenciler ders araç ve gereçleri için kırtasiyecilerin yolunu tutuyor. Sezona hazır olduklarını belirten kırtasiyeci Mesut Örnek, “Okulların başlaması ile kırtasiyelerde yoğunluk yaşanıyor asıl yoğunluk Pazartesi’den sonra başlayacak kırtasiye sezonunun bütün eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Bütün tüketicilerden ricamız şudur çocuklarının sağlığını düşünerek merdiven altı ürünlere dikkat etmeleri gerekir. Çünkü çocukların sağlığı bir liradan daha değerlidir” dedi.


Şengül Akkoyun ise, “Okulların açılması ile çocuklarının heyecanı başladı. Alışverişe çıktık, okul ihtiyaçlarını almak için. Torunum okula başlayacak hem heyecan var hem de stres” diye konuştu.




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