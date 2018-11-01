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Kızılay'dan 150 aileye yardım

Mardin’in Midyat ilçesinde Kızılay Şubesi tarafından 150 aileye giyim yardımı yapıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde Kızılay Şubesi tarafından 150 aileye giyim yardımı yapıldı.


Türk Kızılay Derneği Midyat Şubesi tarafından tespiti yapılan yardıma muhtaç 150 aileye giyim yardımı yapıldı. Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi tarafından gönderilen giyim malzemeleri Midyat Temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Bunların bir kısmını Kızılay Haftası etkinliklerinde okullarda ihtiyaç sahibi çocuklara verdiklerini söyleyen Türk Kızılay'ı Midyat Temsilcisi Murat Aykat, "İhtiyaç sahiplerini belirlerken yetim, öksüz ve parçalanmış aile başta olmak üzere Suriyeli aileleri de dahil ederek muhtaç aile olmalarına dikkat ediyoruz" dedi.

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