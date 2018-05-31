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31 Mayıs 2018 15:03

Kızılay’dan Suriyelilere Ramazan yardımı

Türk Kızılay’ı Mardin şubesi “Kentli mültecileri destekleme projesi” kapsamında 24 mahallede yüzlerce Suriyeli aileye gıda paketi, bebek hijyen seti ve battaniye dağıtıldı.

Kızılay’dan Suriyelilere Ramazan yardımı

31 Mayıs 2018 15:03


Kızılay Mardin şubesi tarafından 1,5 ay boyunca yapılan çalışmalar kapsamında önceden tespit edilen binlerce Suriyeli aileye Ramazan öncesinde gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemesi evlerine teslim edildi. Kızılay Mardin Şube yönetim kurlu üyesi Veysi Esendemir, Mardin’de 6 yıldan beri mülteci konumunda hayatlarını sürdüren Suriyelilere yönelik Türk Kızılay Mardin Şubesi tarafından sürekli yardımda bulunduklarını belirterek, “1,5 ay boyunca yapılan çalışmalar kapsamında önceden tespit edilen yüzlerce Suriyeli aileye Ramazan öncesinde gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemelerini evlerine tek tek teslim ettik. Mardin Büyükşehir belediyesinin desteği ile yapılan yardımlarda öncelikle maddi durumu iyi olmayan Suriyelileri tespit ederek yardımları yapıyoruz ”dedi


Ramazan ayı ile birlikte yaklaşan bayram ile birlikte dağıtımları hızlandırdıklarını ifade eden Esendemir, “Öncelikle Suriyeli kardeşlerimize misafirler gözü ile bakıyoruz Onlara Ensar görevini üstlendik. Devletimizin şefkatli eli her zaman onların yanındadır. Türkiye’nin savaş mağdurlarına her zaman destek olduğunu dünya biliyor. Ülkemiz bu konuda dünya ülkelerine örnek olmuştur” diye konuştu.




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