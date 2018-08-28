Kızıltepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne bölge ilçelerinden yoğun ilgi

Günde 750 hastayı ağırladıklarını belirten Başhekim Davut Tacar, kurulacak yeni ünitelerle birlikte günlük bin 200 hastaya kadar bakabileceklerini söyledi.

Kızıltepe eski Hastane Caddesi’nde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, yaptığı hizmetlerle özel diş hastanelerini aratmıyor. 26 doktorla başta Kızıltepe ve Mardin’in bütün ilçelerine hizmet veren merkez, Şanlıurfa’nın ilçelerinden de diş hastalarını kabul ediyor. Merkez şimdilik günlük 700 ile 750 hastaya bakabiliyor.

Şanlıurfa’dan hasta geliyor

Teknolojik alt yapılarını yenilediklerini belirten Kızıltepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baş Hekimi Davut Tacar, “Hastanemizde 26 tane doktorumuz var. Çevre illerden de hastanemize geliyorlar. Şanlıurfa’ya bağlı Ceylanpınar ve Viranşehir’den de geliyorlar. Mardin’in ilçeleri; Derik ve Nusaybin’den de geliyor. Bayağı yoğun oluyor burası" dedi.

"7 yeni ünite açılacak"

Kapılarına geleni geri göndermediklerini belirten Tacar, "Halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Buraya geleni göndermemeye çalışıyoruz. Günlük 700-750 hastamız geliyor. İl Sağlık Müdürümüz Saffet Yavuz’dan talepte bulunduk. 7 tane ünite daha açılacak. Bundan sonra sayımız bin 200 hastaya çıkacak. Üniteler için alt yapımızı yapmaya başladık. Biz burada bütün ağız ve diş sağlığı merkezlerinde yapılan hizmetlerin aynısını yapıyoruz. Diş çekimi, dolgu ve kanal tedavisi ve köprü olsun yapıyoruz. Sadece tel tedavisi ve implant dediğimiz tedaviyi yapmıyoruz. Onlar için de uzman doktorumuz yok. Bunun için genelde Diyarbakır’a sevk ediyoruz" diye konuştu.

Derik’ten diş tedavisi için Kızıltepe’ye gelen Sevim Ekinci, “Bizim diş hastanesi olmadığı için biz Kızıltepe’yi seçtik. Bu hastane temizdir, doktorları iyi olduğu için burayı beyandık. Buraya geldik çok memnunuz” dedi.

Şanlıurfa Ceylanpınar’dan diş tedavisi için Kızıltepe’ye gelen İbrahim Çelik ise şunları söyledi:

“Biz Ceylanpınar’dan geldik. Burada çok güzel yapıyorlar. Hastane temiz olduğundan dolayı burayı seçtik” diye konuştu.