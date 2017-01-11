Kızıltepe de ‘Kızlararası Futsal Turnuvası’ düzenlendi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yapılan Ortaokulararası Kızlar Futsal Futbol Turnuvası final müsabakasında Ömerli Gazi Bölge Yatılı Okulu şampiyon oldu.

Kızıltepe’de 10 okulun katılımıyla başlayan turnuvada final karşılaşması Ömerli Gazi Bölge Yatılı Okulu ile Adnan Menderes Ortaokulu arasında yapıldı. Karşılaşmada, Ömerli Gazi Bölge Yatılı Okulu rakibini 3-1 yenerek, şampiyon oldu. Antrenör Mehmet Ziya, “Çok güzel müsabakaydı. Umut ediyoruz ki bu tür müsabakalar artsın. Bu müsabaka sadece erkeklerin değil, kızlarımız da futbol oynasın kendini geliştirsin” dedi.