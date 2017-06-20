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20 Haziran 2017 13:44

Kızıltepe Devlet Hastanesi personeline işaret dili eğitimi

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, “Engelsiz Hayat Projesi” çerçevesinde, Kızıltepe Devlet Hastanesi personeline işaret dili eğitimi veriyor.

Kızıltepe Devlet Hastanesi personeline işaret dili eğitimi

20 Haziran 2017 13:44


Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, “Engelsiz Hayat Projesi” çerçevesinde, Kızıltepe Devlet Hastanesi personeline işaret dili eğitimi verdi. Eğitim programı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya, hastane yönetimi ve personellerin katılımıyla düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Vali Yaman, “Bizim görevimiz sadece yol, park, bahçe yapmak değildir. Biz sağlık alanında da çok güzel işler yapacağız. 21 yaş ortalaması olan bir şehiriz. Engelli sayımız fazla. Böyle olunca da Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki en büyük muhatabımız gençler ve dezavantajlı gruplardır "dedi.


5 gün sürecek eğitim, yapılan konuşmaların ardından başladı.




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