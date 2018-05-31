Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, “Bu tür ameliyatların Kızıltepe gibi ilimizin nüfus ve yüzölçümü açısından en büyük ilçesinde yapılması hem gurur verici hem de mutlu olduğumuz bir durumdur. Kızıltepe ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza, ulaşım sıkıntısı yaşamadan manevi açıdan da kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortamda bu tür ameliyatlar gerçekleşmektedir. Amacımız halkımızın maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaktır. Bunu yaparken de gece gündüz demeden her türlü resmi kurumlarımızla işbirliği içinde halkımıza en sağlıklı hizmeti sunmak için mücadele etmekteyiz” dedi.