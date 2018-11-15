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Kızıltepe'de 298 karton kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki araç içerisinde yapılan aramalarda 298 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki araç içerisinde yapılan aramalarda 298 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıltepe ilçesinde 8 Kasım günü yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde iki araç içerisinde 298 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgilisi olan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ve olayın Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği belirtildi.

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