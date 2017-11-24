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24 Kasım 2017 22:41

Kızıltepe’de 3 bin 500 kişilik düğün

Mardin’in Kızıltepe ilçesinin tanınmış isimlerinden Mehmet Salih Kahraman’ın oğlunun düğünü siyasi parti lideri ve temsilcilerini bir araya getirdi.

Kızıltepe’de 3 bin 500 kişilik düğün

24 Kasım 2017 22:41


3 bin 500 kişinin katıldığı düğünde davetlilere Mardin’in meşhur yemeği hamis ikram edildi.


Kızıltepe’nin tanınmış isimlerinden olan Mehmet Salih Kahraman’ın oğlunun düğünü siyasi parti lider ve temsilcilerini bir araya getirdi. Düğüne SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Van eski Milletvekili Fethullah Erbaş, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) GİK Üyesi Mahmut Kılınç, AK Parti Mardin İlçe Başkanı Faruk Kılıç, aşiret liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı. Düğünde davetlilere Mardin’in meşhur hamis yemeği ikram edildi.



“İslam adına öldürmeye kalkıyorlar”


SP Lideri Temel Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada, Mısır’ın Sina Yarımadasında bir camiye düzenlenen ve 235 insanın hayatını kaybettiği terör saldırısına değinerek, “Ölüm nerede olursa olsun tasvip etmemiz mümkün değil. Özelliklede camideki insanları bir de üstelik bir kısmı güya İslam adına öldürmeye kalkıyorlar, öldürüyorlar, katlediyorlar. Bunlar hakikaten korkunç hadiseler. Her yerde meydana gelebilir. Çoluk çocuk, kadın erkek, hiç fark etmiyor. Mısır’da böyle bir patlamanın meydana gelmesi hepimizi üzdü. Bu Türkiye’de de meydana gelse aynı, hatta Amerika’da, Avrupa’da da meydana gelse aynı” dedi.




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