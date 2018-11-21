İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe'de 391 karton kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 araç içerisinde 391 karton bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 araç içerisinde 391 karton bandrolsüz sigara ele geçirildi.


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıltepe ilçesi Akyüz Mahallesi'nde icra edilen yol kontrolünde 4 araç içerisinde 391 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş olup olayla ilgisi olan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finansal kaynağı olan uyuşturucu sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.