Kızıltepe’de aşiret düğününe 2 bin kişi katıldı

Düğünde gelin ve damada kilolarca altın ve binlerce TL takıldı.

Kızıltepe’de Omeryan aşiretinden Abdulkadir Kızılkaya’nın oğlu Mehmet ile Arbani aşiretinden Abdurrahim Ramazanoğlu’nun kızı Ceren Fatoş için görkemli bir düğün töreni yapıldı. İlçede yapılan düğüne AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Çankırı Bölünmez, 22. Dönem Mardin Eski Milletvekillerinden Süleyman Bölünmez, 24.Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Kızıltepe Belediyesi Vekili Ahmet Odabaş, Mardin AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, Kızıltepe AK Parti İlçe Başkanı Faruk Kılıç, Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri, kanaat önderleri ve davetliler katıldı. Düğüne, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanlığı Kardeş Şehirler Koordinatörü Ahmet Külekçi, Finlandiya’dan Avrupa Türk İş Adamları Konfederasyon Başkanı Fırat Bozan, Hollanda’dan West Food Group Holding sahibi Serdar Bozan da çelenk gönderdi.

Yemek için onlarca hayvanın kesildiği düğünde davetliler, çifte altın ve para takmak için birbirleriyle yarıştı. Çifte, gelin ve damada kilolarca altın ve binlerce TL takıldı.