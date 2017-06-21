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21 Haziran 2017 11:27

Kızıltepe’de bayram denetimleri

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yüzlerce zabıtayla gerçekleştirilen bayram denetimlerinde, temizlik kurallarına uymayan ve tarihi geçmiş gıda satan 242 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Kızıltepe’de bayram denetimleri

21 Haziran 2017 11:27


Kızıltepe İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, dün yüzlerce zabıtanın katılımıyla bayram denetimi yapıldı. Gıda satan 5 bin 100 iş yerine giren zabıta, detaylı incelemelerde bulundu. Zabıta Müdürü Mehmet Kalkan, halkın sağlığını önemsediklerini belirterek, “İlçemizde tüm vatandaşların sağlığı önceliğimiz. Bu kapsamda ilçemizde hizmet veren gıda sektörünü bayram öncesi halkımıza en kaliteli hizmeti verebilmeleri için denetledik. Birçok iş yerimiz gerek temizliği gerek ürünleri ile halkımıza hizmet verirken ne kadar özverili davrandığını gördük. Ama maalesef 242 iş yerimize temizlik kurallarına uymadıkları ve tarihi geçmiş gıda sattıkları gerekçesiyle yasal işlem uyguladık. Amacımız halkımızın en iyi hizmeti en sağlıklı şekilde alabilmesi. Denetimlerimiz devam edecek” dedi.




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