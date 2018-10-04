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Kızıltepe'de güvenlik nedeniyle kapatılan yol trafiğe açıldı

Mardin’de Komando Taburu güzergahında güvenlik nedeniyle bir kısmı beton bloklarla kapatılan yol yapılan düzenlemenin ardından trafiğe açıldı.

Mardin'de Komando Taburu güzergahında güvenlik nedeniyle bir kısmı beton bloklarla kapatılan yol yapılan düzenlemenin ardından trafiğe açıldı.


Kızıltepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kızıltepe Mardin yolu komando taburu güzergahında bir kısmı kapalı olan yol, yapılan çalışmalardan sonra trafiğe açıldı. Mayıs'ta da Kızıltepe Kaymakamlığı, Belediye ve İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışmaları neticesinde Kızıltepe Üçyol- İlçe Jandarma Komutanlığı önündeki mevki yeniden düzenlenerek karayolu iki şerit olarak trafiğe açılmıştı.

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