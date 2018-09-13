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Kızıltepe'de kadın cinayeti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın yaşadığı evde ölü olarak bulundu.


Olay, Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi 938'inci Sokak'ta bulunan Şeyhmus Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ay önce apartmana taşınan Gürcistan uyruklu Melisa İlma (45), 7'nci kat 21 numaradaki dairesinde, soyadı öğrenilemeyen Ö. isimli bir şahıs tarafından ölü olarak bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, İlma'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. İlma'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Ö. isimli şahıs ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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