Kızıltepe’de muhtarlara sertifikaları verildi

Sertifika töreninde konuşan Güneydoğu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hatip Şeran, muhtarların bilgisayar öğrenmesinin vatandaşa daha sağlıklı bir hizmetin sunulması anlamına geldiğini belirtti. Şeran, “Muhtarlarımıza seminer verilmeli ki muhtarlarımız muhtarlıklarını en iyi şekilde yapabilsinler. Bilgisayar ortamına geçtik bütün evraklarımız bilgisayar üzerinden çıkıyor. Muhtarlarımıza bilgisayarı ne kadar öğrettik ki onlara bilgisayar verdik. Biz bilgisayarı ne kadar kullanabiliyoruz. Kaç muhtarız kaçımız bilgisayar kullanabiliyor. Muhtarlık kanunlar içerisindeki seminerlere de ihtiyacımız var. Sağ olsunlar Lider Kadın Derneği kendi başlarına bir çalışma yapmış, bize bilgisayar öğretmek için ders verdi. Bazı muhtarlarımızın hiç görmediği, bilmediği şeyler öğrenmiş oldu. Yani onların bilgisayar öğrenmesi vatandaşa daha sağlıklı bir hizmetin gitmesi demektir. Güzel bir hizmet sunacağımıza da inanıyoruz” dedi.

Lider Kadın Derneği Başkanı Leyla Onur Yanar, “Derneğimizde muhtarlarla yaptığımız bilgisayar eğitim programının amacı, derneğimiz kadınlara ve çocuklara birçok faaliyet ve farkındalık çalışması yapmaktadır. Ve aynı zamanda halkın yararına kamunun yararına hizmet veren kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel otoritelerin güçlenmesi noktasında da destek vermek en büyük amacımızdır. Muhtarlarımıza vermiş olduğumuz 12 saatlik bilgisayar programı, muhtarlarımıza gelecek halkın işlerini ve yardım destek olarak daha iyi hizmet sunabilmeleri için onların işlerini kolaylaştıracak bir çalışma yaptık. Bundan sonraki süreç içerisinde de muhtarlarla iş birliği içerisinde olacağız. Ve birçok programımızı onlarla iş birliği içerisinde yürüteceğiz. Bu gün biz muhtarlarla bir toplantı yaptık. Kendilerine belgelerini takdim ettik. Ve onlara şunu sorduk, sizin Bilgisayar dışında başka ne tür eğitimlere ihtiyacınız var. Onlarda bilgisayar programından almış oldukları 12 saatlik eğitimin kendilerine çok faydalı olduklarını belirttiler. Ama aynı zamanda bazı programlar konusunda kendilerine destek sunmamızı istediler. Bizde onun kararını verdik bundan sonra başka etaplarımız da olacak. Özel programlar konusunda biz onlara eğitim vereceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından muhtarlara sertifikaları verildi.