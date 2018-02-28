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28 Şubat 2018 20:02

Kızıltepe’de park kavgası: 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park yeri yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kızıltepe’de park kavgası: 3 yaralı

28 Şubat 2018 20:02


Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Akdoğan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda yaşayan iki kişi arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. Her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi başından sopa darbesi ile ağır yaralanırken, iki kişi de hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sona erdi. Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları da ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü.


Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.




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