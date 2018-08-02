Kızıltepe’de Pişmaniye Festivali

İzmit Belediyesince bu yıl 10’uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Pişmaniye Festivali, yarın Kızıltepe’de gerçekleştirilecek. Festival için İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kocaeli AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek ve Cemil Yaman, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ile birlikte 70 kişilik bir kafile Kızıltepe’ye geldi. Kafile, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş’ı ziyaret etti. Kafileyi karşılayan Kaymakam Odabaş, festivallerin birlik ve beraberliğe büyük katkısı olduğunu belirterek, gerçekleştirilecek olan festivalde emeği olanlara teşekkür etti.

Uluslararası Pişmaniye Festivali’nin Mardin Kızıltepe’den başlayacak bölümü kapsamında ilçede çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan festivalde pişmaniye çekimi ve dağıtımının yanı sıra Mardin yöresine ait halk oyunları gösterisi ve mehter konseri yer alacak. Festivalin finali ise 8 Ağustos Çarşamba günü İzmit’te yapılacak.