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Kızıltepe'de Proje Ofisi Toplantısı gerçekleştirildi

DİKA’nın mevcut destekleri hakkında yerel paydaşları bilgilendirmek amacıyla Mardin´in Kızıltepe ilçesinde “Proje Ofisi Toplantısı” gerçekleştirildi.

DİKA'nın mevcut destekleri hakkında yerel paydaşları bilgilendirmek amacıyla Mardin´in Kızıltepe ilçesinde “Proje Ofisi Toplantısı” gerçekleştirildi.


DİKA Mardin Yatırım Destek Ofisi tarafından Mardin'de ikincisi düzenlenen “Proje Ofisi Toplantısı” Kızıltepe Kaymakamlığında yapıldı. Toplantıda, Uzman Nilüfer Baş, ajansın “Teknik Destek” ve “Fizibilite Desteği” konusunda katılımcılara bilgilendirme yaptı. Toplantıya Kaymakamlık, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve odalardan proje sorumluları katıldı. Toplantıda Ajans desteklerinin kapsamı, başvuru süreci, uygulama süreçleri hakkında detaylı bilgi verilerek katılımcıların bu destekler hakkında merak ettikleri tüm sorular cevaplandırıldı.


Kurumlar arası iş birliğini teşvik eden bu toplantılar sayesinde, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak olan yenilikçi ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Toplantıların Mardin´in diğer ilçelerinde de yapılmaya devam edileceği bildirildi.

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