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04 Ocak 2017 15:35

Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ölü

Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ölü

04 Ocak 2017 15:35

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitmek için evinden çıkan Baver Yılmaz (24), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yılmaz, ağır yaralı olarak, Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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