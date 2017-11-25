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25 Kasım 2017 16:28

Kızıltepe’de uyuşturucu ve bahis operasyonu

Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan denetimlerde uyuşturucu ve bahisçilere baskın düzenlendi.

Kızıltepe’de uyuşturucu ve bahis operasyonu

25 Kasım 2017 16:28


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kızıltepe ilçesinde terör örgütlerinin finans kaynakları olan uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesi ve yasa dışı bahis oyunlarının engellenmesine yönelik olarak operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerinde kaçak bahis oynatıldığı bilgisinin alınması üzerine iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan denetimlerde iş yerinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilmiştir. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 15 şahısa idari işlem yapılmış, yasa dışı bahis oynatan iş yeri sahibi 2 şahıs ise gözaltına alınarak, haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Metruk binalar ve çevresinde yapılan denetimlerde 20 şahıs sorgulanmış ve 7 metruk bina kontrol edilmiştir. Denetimler sırasında 2 şahıs üzerinde 7 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, şahıslar gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynakları olan her türlü uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ve kaçak bahis oynatılması olayının önlenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.




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