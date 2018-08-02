Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Viranşehir karayolunun 7. Kilometresinde, Mardin istikametine seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen bir tırın yan yola girerken için manevra yaparken yavaşladı. Yavaşlayan tırın arkasında seyreden 3 tır da hızını alamayarak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol trafiğe kapandı. Kızıltepe itfaiyesine bağlı ekipler olası mazot kaçağına karşı yola ve kaza yapan araçlara köpük sıkarak önlem aldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol tırların yoldan çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.