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02 Ağustos 2018 23:30

Kızıltepe’de zincirleme tır kazası

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 tır birbirine girdi.

Kızıltepe’de zincirleme tır kazası

02 Ağustos 2018 23:30

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı.


Edinilen bilgilere göre, Viranşehir karayolunun 7. Kilometresinde, Mardin istikametine seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen bir tırın yan yola girerken için manevra yaparken yavaşladı. Yavaşlayan tırın arkasında seyreden 3 tır da hızını alamayarak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yol trafiğe kapandı. Kızıltepe itfaiyesine bağlı ekipler olası mazot kaçağına karşı yola ve kaza yapan araçlara köpük sıkarak önlem aldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol tırların yoldan çekilmesi ile yeniden trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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