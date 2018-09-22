Kızıltepeli hakim ve savcı kardeşler aynı gün dünya evine girdi

Hakim ve savcı kardeşlerin nikahını Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, nikah şahitliklerini ise Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman yaptı.

Kızıltepeli Muhammed Çelik, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde Sulh Ceza Hakimi olarak görev yapıyor. Kardeşi Bilal Çelik de Bursa İnegöl'de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapıyor. Kızltepeli iki kardeş aynı gün dünya evine girdi. Hakim Muhammed Çelik Kinem Koçak, kardeşi Savcı Bilal Çelik de hayatını Melike Kalmış ile birleştirdi.

Hakim ve savcı kardeşlerin nikahını Kızıltepe Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, nikah şahitliklerini ise Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk yaptı. Kardeşlere bir ömür mutluluklar dileyen Vali Mustafa Yaman, evlilik cüzdanlarını gelinlere verdi. Vali Yaman, mutlu çiftlere çeyrek altın hediye etti.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, “Mardin'de yetişen hakim ve savcı kardeşlerimiz hayatlarını aynı günde birleştirmeye karar vermişler. Bu nikahta Mardinli kardeşlerimize şunu demek istiyorum. Bakın siz okursanız bu devletin bütün makamları sizlere açık. Hakim, savcı olabilirsiniz. Cumhurbaşkanı olabilirsiniz” dedi.