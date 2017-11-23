Kızıltepespor lisesi hentbolda rakip tanımıyor

Mardin’de liseler arası hentbol müsabakalarında Kızıltepe Spor Lisesi hem erkelerde hem de kızlarda il birincisi oldu. Spor Lisesi Müdürü Mesut Kılıç bir gün ara ile hem erkeklerde hem de kazlarda il birinciliğini alan öğrencileri ve okulun beden eğitimi öğretmenlerini tebrik etti. Ömerli Mehmet Kavak kız hentbol takımını 22-8 skorla yenerek liseler arası hentbol müsabakasında birinci olan Kızıltepe Spor Lisesi kız hentbol takımı, Mardin’de yapılacak bölge müsabakalarında kenti temsil etmeye hak kazandı. Bölgede dereceye giren erkek ve kız takımlarının grup müsabakalarında Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edeceği belirtildi.