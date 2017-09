Kızıltepe’ye İzmit Dostluk Parkı

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, “Her geçen gün park sayısını artırarak daha yeşil bir Kızıltepe için İzmit Belediyesi ile ortaklaşa Aşiti Mahallesi’nde 16 dönümlük arazide park yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sundular. Aşiti Mahallesi’nde 16 dönümlük arazide yapılan parkın içerisinde çocuklarımız için 2 adet çocuk oyun grubu, spor yapmak isteyen vatandaşlarımız için 2 adet fitness alanı, birçok oturma bankı, Japon tipi kamelya ve piknik masaları yer almaktadır. İzmit belediyesiyle ortaklaşa yapılan 350 m uzunluğunda bisiklet yolu ve 450 metre uzunluğunda yürüyüş parkuruna yeşil alan çalışmaları da yapıldı. Yapılan yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve spor aletleriyle sabah saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşlarımıza spor yapma imkanı sunuyor. Vatandaşlarımız yürüyüş yapmanın ve bisiklete binmenin yanı sıra spor aletleri ile de günün her saatini değerlendirme fırsatı bulabiliyorlar. İlçemizde her yaştan ve her kesimden insanın kullanabileceği spor alanları yaratarak vatandaşlarımızı sporla buluşturduk. Sporun toplumun her kesimine yayılmasını ve tüm bireylere spor yapma olanağı sunmayı amaçlayan belediyemiz, yürüyüş alanı ile misafirlerini her gün ağırlamaya devam ediyor” denildi.