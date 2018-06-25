Klimalı, televizyonlu ve kütüphaneli duraklar hizmete girdi

Mardin’in istenilen düzeye gelmesi için kısa sürede birçok büyük projeye hayat veren Büyükşehir Belediyesi, ulaşım sisteminde de yeni bir projeyi daha vatandaşların hizmetine sundu. Şehir içi ulaşımda tüm otobüslerin yenilenmesinde son aşamaya gelen Büyükşehir Belediyesi vatandaşların otobüs bekledikleri duraklara da konfor kattı. Akıllı duraklar ile vatandaşlar olumsuz hava koşullarından etkilenmezken, konforlu duraklarda vatandaşlar kitap okuma ve televizyon izleme imkanı da buluyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “İlimizde vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayan çalışmalar ile mutlu ediyoruz. Şehrimizin değişimi ve gelişimi gözle görülmekle beraber her bölgemiz çalışmalarımızla adeta şantiye alanına dönmüştür. Biz vatandaşlarımızın istek ve önerilerini dikkate alan bir yapıda yolumuzda ilerlemekteyiz. Hemşehrilerimiz bize ulaşım konusunda da beklentilerini dile getiriyorlardı. Biz bu konuda önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Otobüslerimizi modern ve çağın gereklerine uygun hale getirmekle beraber, vatandaşlarımızın bekledikleri duraklara kadar güzel çalışmaları hayata geçirdik” dedi.

“Duraklarımızda konforlu bir şekilde bekliyorlar”

Mardin’in özellikle sıcakların yoğun bir şekilde hissedildiği bir şehir olduğunu kaydeden Yaman, “Biz gerek yaz aylarında gerekse kış aylarında vatandaşlarımızın otobüs beklerken hava koşullarından etkilenmemesi için çalışmalarımızı planladık. Bu nedenle kapalı klimalı, mini kütüphaneli ve televizyonu olan durakları yaptık. Şimdi hemşehrilerimiz beklerken kitap okuyabiliyor veya televizyon izleyebiliyor. Klima ile de olumsuz tüm koşulları bertaraf edebiliyor. Biz duraklarımızın hepsinin bu şekilde olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.