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19 Ağustos 2018 13:22

Kömür yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kömür yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

19 Ağustos 2018 13:22


Kaza, Nusaybin İpekyolu Sınır Kapısı mevkinde meydana geldi. Gökhan Kösen yönetimindeki 27 J 4173 plakalı kömür yüklü tır, yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü Kösen yaralanırken yanında bulunan Abdulhakim Demir (37) hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Kösen Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Abdulhakim Demir’in cenazesi de otopsisi yapılmak üzere morga konuldu.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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